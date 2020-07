O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, juntamente com a Polícia Civil do Tocantins, cumpriu, na tarde desta terça-feira (21), mandado de prisão temporária contra um homem, de 29 anos, que estava foragido há quatro anos.

Identificado apenas pelas iniciais J.V.F.G, ele é apontado como o responsável pelo homicídio de Leonardo Dias Brandão, de 34 anos.

O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2016 na casa da vítima, localizada no Setor Calixtolândia II Etapa, bairro da região Sudeste de Anápolis.

Na ocasião, Leonardo estava se relacionando com algumas garotas de programas das redondezas. Entre elas, uma comparsa do suspeito, Claudilene Carla de Oliveira, de 32 anos.

De acordo com o GIH, na noite anterior ao crime os três estavam juntos, bebendo e usando drogas. No dia seguinte, o corpo da vítima foi encontrado pelo pai, com marcas que indicavam que ele havia sido morto a pauladas.

Testemunhas e familiares relataram que, logo após a morte de Leonardo, viram o suspeito e a cúmplice tentando vender itens pessoais da vítima, como o celular.

A prostituta foi presa pelo GIH há quase um ano, em agosto de 2019.

Já o homem, que possuía passagens por tráfico de drogas, fugiu da cidade dias após a ação criminosa e foi capturado hoje (21) na cidade de Formoso do Araguaia (TO).

Agora, ele está preso no presídio de Gurupi, município do mesmo estado, e se encontra a disposição da Justiça.