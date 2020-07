A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) realizou com o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (GEPATRI) uma operação nesta terça-feira (22) para apreender de surpresa uma grande carga roubada.

De acordo com a corporação, as equipes tiveram de se deslocar até um galpão, no Residencial Verona, em Anápolis, onde encontraram um caminhão com registro de furto desde o último sábado (18).

Chamou a atenção da equipe, porém, o que havia dentro do veículo: várias caixas de frutas e verdades que foram roubadas no início do mês, em Uberlândia, Minas Gerais, e seriam originalmente entregues para comerciantes.

CPE e Gepatri montam operação especial em Anápolis para apreender cargas roubadas pic.twitter.com/TQrukhFTkw — Portal 6 (@portal6anapolis) July 22, 2020

O proprietário do galpão estava em uma residência nas proximidades e foi abordado. Ele contou aos policiais que já havia repassado uma parte dos alimentos para um estabelecimento do Bairro de Lourdes.

No local, o dono do espaço confirmou ter adquirido as frutas e verduras ilegalmente e mostrou onde estavam armazenadas.

Parte dos produtos foram recuperados e os dois envolvidos tiveram de ser levados até a Central de Flagrantes, onde foram autuados por receptação.