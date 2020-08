Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Champion Saúde Animal está com vagas abertas para contratar funcionários.

Ao todo, são três vagas para vendedores e uma para assistente de vendas. A empresa não divulgou escolaridade obrigatória e nem requisitos para os candidatos.

Os selecionados, além de salário fixo e assiduidade, vão receber plano de saúde e odontológico, vale transporte e ticket alimentação, seguro de vida em grupo, vale refeição e convênio em farmácias.

Interessados devem enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected] com o nome da vaga desejada no campo do assunto.