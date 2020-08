Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03) no prédio desativado da Câmara Municipal de Anápolis, na região Central da cidade.

De acordo com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM, informações preliminares apontam que a vítima é um homem.

Uma grande quantidade de sangue também foi localizada perto do cadáver, o que indicou aos policiais que se trata de um caso de assassinato. No entanto, só a perícia poderá apontar as causas da morte.

Os militares isolaram o local e o Grupo de Investigação de Homicídios e o Instituto Médico Legal (IML) já foram acionados.

Mais informações a qualquer momento.