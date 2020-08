O período de férias escolares já terminou e, nesta segunda-feira (03), cerca de 36 mil alunos da rede municipal de ensino voltaram às aulas em Anápolis.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os encontros presenciais permanecem suspensos e todas as atividades serão repassadas aos estudantes virtualmente.

As categorias atendidas pelo município são a educação infantil, ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e educação especial – para pessoas com deficiência ou dificuldade de aprendizagem.

O objetivo é que todos os conteúdos, assim como foi feito no final do primeiro semestre, sejam transmitidos principalmente por WhatsApp e Suíte Googles.

Para quem não possui recursos tecnológicos, no entanto, atividades impressas são disponibilizadas nas unidades de ensino e, para a zona rural, os ônibus escolares fazem a entrega regular dos conteúdos impressos.

Em tempo

Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) no final de junho, para avaliar o grau de satisfação das famílias com o ensino remoto oferecido pela rede em Anápolis, aponta que a maioria aprovou a experiência, motivada pela suspensão das aulas presenciais, em 18 de março – uma das primeiras medidas do município para conter o contágio da Covid-19.

Coordenada pelos gestores das unidades escolares, a pesquisa, de acordo com a Semed, ouviu cerca de 80% do alunado e verificou o alcance e aproveitamento das aulas, estimando que 94,21% dos estudantes participaram do processo virtual.

Ainda conforme o estudo realizado pela pasta, em todas as etapas de ensino, 82,69% das famílias anapolinas avaliaram o ensino não presencial como “bom” ou “ótimo”.