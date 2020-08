O Boticário sabe o quanto você quer estar presente neste Dia dos Pais, mesmo que distante do seu. Um sorriso e um abraço, quando possíveis, enchem qualquer coração de filho de felicidade.

Mas nesses novos tempos em que estamos vivendo, se o contato físico pode não ser mais possível (por enquanto), a lembrança do afeto e dos bons momentos vividos se torna ainda mais importante.

Por isso, O Boticário preparou com todo carinho um presente especial para que vocês celebrem juntos esse amor.

São vários kits lindos, que vão surpreender seu pai com embalagens incríveis e produtos que são os queridinhos dele. E tudo a partir de R$ 39,90.

E olhe só como é fácil comprar, você pode escolher entre o site, fazer a compra diretamente com um revendedor ou ainda pedir pelo WhatsApp oficial de O Boticário e receber tudo em casa, com conforto e segurança. Anote aí o número: (41) 8771 4909.

Sua compra de um dos kits ainda apoia o projeto Jovens em Transformação e vai ajudar a mudar a vida de jovens carentes que precisam de uma força para entrar no mercado de trabalho. E essa força pode vir de você e do amor que você sente pelo seu pai.

Agora é só escolher seu kit preferido e viver um Dia dos Pais ainda mais surpreendente.

Kit Malbec Trio De Sabonetes

02 unidades de Malbec Sabonete Hidratante em Barra, 90g cada

01 unidade de Malbec Sabonete Esfoliante em Barra, 90g

Preço: R$39,90

​

Kit Men

01 Men Only Desodorante Colônia, 100ml

01 Men Shower Gel 3 em 1, 75g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada Ambarada

Preço: R$96,90

​Kit Uomini

01 Uomini Desodorante Colônia, 100ml

01 Uomini Desodorante

Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Uomini 2 em 1 Creme para Barbear e Pós Barba, 100g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Fougère Aromática

Preço: R$164,90

​Kit Zaad

01 Zaad Eau de Parfum, 95ml

01 Zaad Espuma Hidratante para Barbear, 47g

01 Zaad Balm Hidratante Pós Barba, 40g

01 Caixa Presente com frase “Fazer parte do seu mundo é redescobrir o meu” e tag PARA/DE

Família Olfativa: Amadeirada Fresca

Preço: R$239,90

​

Kit Portinari

01 Portinari Desodorante Colônia, 100ml

01 Portinari Espuma para Barbear, 190g

01 Portinari Balm Pós Barba, 110g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Chypre Ambarada

Preço: R$184,90

​

Kit Arbo

01 Arbo Desodorante Colônia, 100ml

01 Arbo Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Arbo Loção Hidratante Desodorante Corporal, 110ml

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Fougère Fresca

Preço: R$139,90

Kit The Blend

01 The Blend Eau de Parfum, 100ml

01 The Blend Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g ​

01 The Blend Sabonete Shower Gel 2 em 1 Cabelo e Corpo, 250g ​

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada Especiada

Preço: R$264,90

Kit Malbec

01 Malbec Desodorante Colônia, 100ml

01 Malbec Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Malbec Club Sabonete Líquido, 250ml

01 Malbec Club Loção Hidratante Corporal, 250ml

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada

Preço: R$ 209,90

Kit Quasar

01 Quasar Desodorante Colônia, 100ml

01 Quasar Antitranspirante Aerosol, 75g

01 Quasar Loção Hidratante FPS 15, 200ml

01 Caixa Presente

Preço: R$134,90