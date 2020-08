Aí vai um recado para quem vai às compras: a diferença no preço da cesta básica do mês de agosto é de 0,09%, ou seja, apenas R$ 0,15 a mais em comparação ao mês passado. O fardo passou de R$161,38 para R$ 161,53 em Anápolis.

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, responsável pelo Procon, verificou o preço de 27 itens em oito estabelecimentos comerciais da cidade.

Na categoria de higiene pessoal, o sabonete (100 gramas) é o produto com maior índice de variação de 186% em relação aos demais itens pesquisados.

O produto custa hoje entre R$ 0,59 a R$ 1,69, a unidade. Em seguida, o papel higiênico fino branco (pacote com quatro unidades) aparece na lista com variação de 179%, sendo encontrado nas prateleiras com valores entre R$ 1,79 a R$ 4,99.

Entre os itens de alimentação enlatados, o extrato de tomate (lata com 350 gramas), é o produto com maior índice de variação, chegando a 181%. O preço médio oscila entre R$ 1,99 a R$5,59, a unidade. O quilo do tomate também chama atenção na lista podendo ser encontrado entre R$ 1,69 a R$4,49, o quilo – variação de 166%.

Em relação às carnes, os cortes de primeira variam 67%, alcançando o preço médio de R$ 31,01, o quilo. A carne do tipo segunda – sendo mais utilizada pela população – é vendida pelo preço médio de R$ 22,82, o quilo. Já o frango resfriado inteiro continua sendo a opção mais em conta cujo preço médio é R$ 6,23, o quilo.

Aprenda economizar

Antes de ir às compras, o orienta os consumidores a adquirirem o hábito da pesquisa de preço para economizar, pois há diferença de preços entre os estabelecimentos.

Além dessa comparação, o consumidor também pode avaliar as variedades de marcas, pois nem sempre o maior preço é sinônimo de qualidade, e às vezes o preço reduzido pode significar um menor volume ou quantidade do produto, e até uma qualidade inferior.

Outra dica é que além dos supermercados já conhecidos, os mercadinhos e hortifrutis, também são opções que, muitas vezes, oferecem preços melhores e com mais descontos nas compras. Também é importante se manter atualizado quanto às promoções de cada um deles.

Confira aqui a pesquisa completa.