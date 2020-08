Mateus Almeida Prado ficou nacionalmente conhecido nos últimos dias, após viralizar imagens nas redes sociais em que ele aparece humilhando o entregador de aplicativo, Matheus Pires, de 19 anos, em Valinhos (SP).

Essa, no entanto, não seria a primeira que o homem se envolve em situações polêmicas. Vídeo exibido pelo Balanço Geral SP mostra que o ele, há dois anos, também já destruiu o carro de uma vizinha, quando morava em um condomínio de Campinas.

De acordo com o apresentador Reinaldo Gottino, que conversou com a proprietária do veículo e divulgou o registro no próprio Instagram, a vítima e o esposo ficaram com tanto medo da ação que tiveram de se mudar.

No vídeo, depois de quebrar toda a frente do carro a pedradas, Mateus entra no carro dele e vai embora. Veja:

Em tempo

Matheus Pires, o entregador por aplicativo, já procurou a delegacia para representar criminalmente contra Mateus Almeida Prado por injúria racial.

Comovidos com as condições do jovem, internautas fizeram uma Vakinha para que o jovem não passe mais dificuldades financeiras. Ele também ganhou uma moto e mais de dois milhões de seguidores.

Já o pai de Mateus Prado, que pediu desculpas pelo ocorrido, apresentou um laudo dizendo que o filho é esquizofrênico e que não fez as ofensas racistas conscientemente.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.