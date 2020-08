Policiais militares do 28° BPM precisaram se deslocar na noite desta quinta-feira (27), até o bairro Recanto do Sol, região Norte de Anápolis, após uma denúncia de violência doméstica.

No local, uma mulher, de 31 anos, contou que discutiu com o padrasto e foi agredida verbalmente com vários xingamentos. A mãe dela, de 55 anos, teria presenciado toda a situação e decidido ir embora de casa.

O suposto agressor tem 46 anos e permaneceu na residência mesmo com a briga. Ele ficou ainda mais violento quando percebeu a presença da Patrulha Maria da Penha.

Mesmo os policiais pedindo para que se mantivesse afastado, o homem tentou enfrentá-los e os xingou com muitas palavras de baixo calão. Por isso tiveram de pedir reforço de outra viatura.

Quando o suspeito tentou agarrar um dos militares para agredi-lo, precisou ser algemado e, durante todo o caminho para Central de Flagrantes, teria prometido matar a equipe.

Ele foi autuado por lesão corporal dolosa e desacato e está à disposição do Poder Judiciário.