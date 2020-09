No terceiro dia de campanha pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos realizam visitas, participam de reuniões, lives e entrevistas.

Dos nove que disputam, somente Delegado Federal Humberto (PSD), Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota) e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta terça-feira (29):

Antônio Gomide – PT

Manhã: 9h30 Caminhada no bairro Recanto do Sol – Início da caminhada no final da avenida Do Estado.

Tarde: não divulgada

Noite: não divulgada

Delegado Federal Humberto – PSD

Sem compromissos divulgados.

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: visitas à lideranças

Tarde: 16:00 reunião com equipe de marketing

Noite: não divulgada

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Reunião com os Candidatos a Vereador do PRTB às 8:00 e Regularização de Contas e documentação às 10:00;

Tarde: Visitas às 14:00 e às 16:00 terá a participação do sorteio para entrevistas na Rádio São Francisco;

Noite: Debate entre Candidatos à Prefeito na Rádio Imprensa às 18:00

Márcio – MDB

Manhã: Às 9:00 – reunião com Emerson (Uber) com Brigadeiro – Local: Comitê; às 11:00 Reunião Pastor Vitor Hugo

Tarde: Reunião Frei Lucas Butina com Brigadeiro às 15:00

Noite: Apresentação Cleide Hilario – Local: Residencial Colorado 1, bloco 8, apt 404 às 20:30.

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Visita a comerciantes do centro da cidade.

Tarde: Reunião com Líderes Comunitários.

Noite: Reunião com apoiadores.