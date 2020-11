Com 93% das urnas apuradas, Roberto Naves (PP) foi eleito mais uma vez como prefeito de Anápolis.

Até o momento, um total de 94.994 votos foram contabilizados a favor do pepista, suficientes para confirmar a reeleição.

Gomide com 38,74% dos votos registrados na apuração que, apesar de parcial, já é definitiva.

Com a confirmação, Roberto Naves deve administrar a Prefeitura de Anápolis por mais quatro anos, até o fim de 2024.

Entre as principais propostas do prefeito para a nova gestão estão a redução de tarifas no transporte coletivo, construção de um novo Hospital Municipal, a criação da “Casa do Diabético”, ampliação da Força Tática Municipal e construção de novas escolas em bairros-chave.