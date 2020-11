Terminada às 17h em ponto deste domingo (29), apenas quem está dentro dos locais de votação pode ajudar a definir quem governará Anápolis pelos próximos quatro anos.

Em seguida, os mesários terminam os trabalhos fechando as seções. A partir daí é que os votos serão levados em carros à disposição da Justiça Eleitoral para as três centrais de apuração no município.

São elas: Sesc Anápolis (Zona 141), Ginásio da UniEVANGÉLICA (144), Cartório Eleitoral (Zona 03).

Nesses locais os votos serão devidamente computados e entrarão no sistema de aferição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A apuração, em tempo real, está sendo reproduzida em nosso Minuto a Minuto.