Com 100% das urnas apuradas, Antônio Gomide (PT) compareceu ao diretório do partido, no bairro Jundiaí, para comentar o resultado do segundo turno e como avalia a derrota para o atual prefeito Roberto Naves (PP).

Ao lado de correligionários, como a candidata a vice, Geli Sanches, e do vereador eleito, Marcos Carvalho, o deputado estadual e ex-prefeito se mostrou sereno e agradeceu os votos recebidos nesta reta final da disputa.

Destacou que não saiu vitorioso, mas que o projeto do PT foi competitivo e, por isso, conseguiu chegar ao segundo turno.

Prometeu não fazer oposição à cidade, embora deixou claro que tinha uma proposta distinta da que saiu vencedora nas urnas. Por isso, segundo ele, a bancada petista na Câmara ficará atenta aos passos da gestão Roberto Naves, exercendo sobretudo o papel de fiscalização dos atos do Executivo Municipal.

“Estaremos acompanhando e fazendo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa em defesa da cidade”, avisou.

Questionado por uma repórter se o PT deveria fazer uma autocrítica por conta do mau desempenho nas eleições, Gomide reivindicou uma reforma política para que os eleitores possam votar considerando as pessoas e não o partido.

“Todos os partidos têm problemas, mas não é essa que deve ser a discussão que deve ser considerada em uma eleição”.