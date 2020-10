O prefeito Roberto Naves (PP) deve realizar um pronunciamento na próxima segunda-feira (05) para informar uma reorganização no sistema de saúde de Anápolis.

O gabinete ainda está estudando se o anúncio será por coletiva de imprensa ou live nas redes sociais.

O Portal 6, no entanto, apurou que as alterações se deve à expectativa do início do período chuvas, esperada para acontecer a partir da segunda quinzena de outubro.

Nessa época aumenta os focos reprodução e desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypit, a partir da combinação de água parada e temperatura mais elevada.

Como os sintomas da dengue se assemelham aos da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) projeta que será inevitável uma maior procura de paciente nas unidades da rede pública municipal, que atualmente está em sua maioria reservados para pacientes com Covid-19.

Por isso, a estratégia, é reorganizar a distribuição de leitos de internação geridos pela Prefeitura.

Técnicos da Semusa, sobretudo os da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, sustentam que a pandemia do novo coronavírus está em declínio na cidade, vide a ocupação cada vez menor no número de leitos de UTI e enfermaria – seja pela recuperação dos pacientes ou óbitos.

No dia 25 de agosto, como informado pelo Portal 6, a taxa dos leitos reservados para Covid-19 era de 50%. Atualmente, esse percentual é 28%.