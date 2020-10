A segunda-feira (26) começou do jeito que muitos anapolinos gostam: céu nublado e friozinho. No entanto, as próximas 24 h terão de ser de muito cuidado.

Via SMS, a Defesa Civil enviou um alerta para informar que há um alto risco para chuvas fortes, raios, granizos e vendavais.

O ideal é que a população evite se envolver em situações de risco e ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo 193, em caso de qualquer emergência.

Estima o Climatempo que ainda hoje (26) pode cair cerca de 26 mm de volume de água no município, com ventos de até 11 km.

A previsão é que também chova todos os dias na cidade até a próxima sexta-feira (30), mas com menor intensidade. As temperaturas deverão variar entre 19 ºC e 27 ºC.