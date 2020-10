O sertanejo Gusttavo Lima está de endereço novo e mais uma polêmica foi criada devido à recente separação conjugal entre ele e a influencer Andressa Suita.

Na manhã desta quinta-feira (29), o colunista Lucas Pasin afirmou que o cantor precisou se mudar da residência onde vivia com a família, no condomínio Alphaville, em Goiânia, após ordem judicial.

A assessoria de imprensa do sertanejo, no entanto, deu uma versão diferente para a saída dele da mansão. O motivo da mudança seria reformas no local.

Ex-companheira

A agora ex-esposa do sertanejo, que tem 32 anos, deixou bem claro no término do casamento que gostaria que tudo fosse resolvido corretamente e dentro das leis.

O artista até pediu para que fosse resolvido entre eles, mas ela fez questão de levar a ideia adiante, iniciando um processo na Justiça que culmine na divisão dos bens.

Novo endereço

Agora, Gusttavo Lima está residindo no endereço mais caro da capital goiana, o edifício Victorian Living Desire.

O apartamento é avaliado em R$ 7 milhões e não deixa nada desejar à mansão no quesito luxo.

Contando com um espaço de 404 m², o imóvel fica no Setor Marista, tem quatro suítes e até um elevador para carros.

https://www.instagram.com/p/CFmp-fyn8aT/?utm_source=ig_web_copy_link