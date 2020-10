A novela envolvendo a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita está longe de acabar. No capítulo de hoje, divulgado pelo Extra, foi revelado o valor que o sertanejo terá de pagar por mês para a ex e para os filhos.

De acordo com o jornal carioca, a modelo receberá 54 salários mínimos: 24 para ela, um equivalente a R$ 25.080, e 30 para os pequenos Gabriel e Samuel Lima, que corresponde a um total de R$ 15.675 para cada um dos filhos.

O Extra informou ainda que a pensão das crianças está sendo pleiteada exclusivamente para as despesas básicas das crianças. Gastos como escola e plano de saúde deverão ser pagos à parte por Gusttavo Lima.

Sem briga

O cantor já deixou claro em entrevistas que não quer se desentender com Andressa por dinheiro. Embora o casamento tenha sido feito em separação de bens, ela estaria buscando pelo menos 30% do patrimônio do ex.

Atualmente, a fortuna do sertanejo é avaliada em cerca R$ 150 milhões. Se a disputa pela partilha for vencida pela modelo, ela garantirá para si em torno de R$ 45 milhões.

Sobre valores da pensão e os processos, a assessoria de Gusttavo Lima respondeu: “Não confirmamos essa informação. Por ora, não vamos nos pronunciar sobre isso”.