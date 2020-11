A Saneago divulgou um comunicado no final da tarde desta terça-feira (03) para informar que faltará água mais uma vez em Anápolis.

De acordo com a companhia, equipes realizarão na próxima quinta-feira (05) trabalhos para interligação de rede de distribuição para atender a região do Morro da Capuava, no Bairro Bom Sucesso.

A previsão é que o abastecimento fique prejudicado das 04h às 12h, nos imóveis que não possuam caixa d’água dimensionada adequadamente ou que estejam na região do Reservatório Elevado Jaiara.

A Saneago afirma que a normalização do serviço deverá ocorrer gradualmente ao longo da tarde e pediu que os clientes sejam compreensivos e façam consumo consciente das reservas.

Veja a lista dos bairros afetados

Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Conjunto Mirage, Jaiara, Jardim Alexandrina, Jardim Progresso, Jardim Village, Parque Iracema, Residencial Mônica Braga, Residencial Palmeiras, Vila Bella e Vila Harmonia.