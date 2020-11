Foi identificado como Anderson Guilherme de Meira, de 35 anos, o homem que morreu na manhã desta quinta-feira (05), em um banheiro do Posto City, na Anápolis City, região Leste da cidade.

À Polícia Militar, um funcionário contou que já encontrou a vítima caída no chão e, por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro.

Guilherme já não tinha sinais vitais quando a equipe médica chegou e, como não apresentava sinais de violência, apenas o exame cadavérico conseguirá apontar a causa da morte.

Uma irmã do homem também esteve no local para pegar todos os pertences dele: uma carteira com documentos pessoais, uma nota de R$ 100 e as chaves do FIAT UNO que ele conduzia.

O Instituto Médico Legal (IML) já fez o recolhimento do corpo e o caso foi registrado como morte natural.