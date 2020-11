Médico gato do SAMU, masculinah ou doutor. Arthur Benozzati atende por todos esses apelidos e, em visita a Anápolis, concedeu entrevista exclusiva na redação do Portal 6 nesta quinta-feira (12).

Ele é considerado o primeiro digital influencer a realizar uma tour pelo Brasil para se encontrar com fãs e esteve, durante a manhã, recebendo os anapolinos no Radisson Hotel, no bairro Jundiaí.

Durante a conversa, Arthur contou um pouco sobre a própria história, como se tornou uma figura pública e falou também sobre o talk show que lançará em breve para entrevistar artistas.

Rosto de muitos memes, ele afirmou ter tido receio de tanta repercussão logo no início da fama, mas atualmente consegue conciliar bem a profissão com a vida digital.

“Eu sou uma pessoa leve, que traz alegria, bem estar. Acredito que passou da época do médico ser meio dinossauro. Eu gosto dessa leveza com as minhas pacientes e fãs”, disse.

Antes de se despedir, Arthur revelou ter sido muito bem recebido na cidade e que pretende voltar em outras ocasiões.

“É uma cidade que nos abraçou. A gente só tem a agradecer aos fãs e influenciadores locais. Todo mundo tratou a gente com tanto carinho. Fomos bem recebidos pelos fãs no hotel, no restaurante. Todos nos deram muito carinho”.

Veja a entrevista