Há menos de 24 horas do início das votações, a Serpes / O Popular divulgou na manhã deste sábado (14) a terceira rodada de pesquisa que aponta como está o cenário das Eleições 2020 em Anápolis.

Os dados mostram que o atual prefeito e candidato à releeição, Roberto Naves (PP), tem 38,4% das intenções de votos, um total de 7,7 pontos a mais que na pesquisa anterior.

Com esse desempenho, o pepista pode estar próximo de conquistar novamente o cargo de chefe do Executivo municipal ainda primeiro turno. Isso porque nas projeções de votos válidos (quando são excluídos brancos, nulos e abstenções), ele já teria 48,9%.

Em segundo lugar, aparece no ranking dos preferidos do eleitorado o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT), com 26,7%. Em comparação com a última pesquisa, ele caiu 2,2 pontos.

Consideravelmente atrás dos dois primeiros colocados, em terceiro está o odontólogo Márcio Corrêa (MDB), com 6%. Entre a segunda e terceira rodada da Serpes / O Popular, ele teve um crescimento de 0,02 pontos.

Valeriano Abreu (PSL) pontuou 4%. José de Lima (Patriota) teve 1,5%. O ex-prefeito João Gomes (PSDB) aparece com 1%. Já Josmar da Mourás (PRTB) e o Delegado Humberto Evangelista estão empatados com 0,5%.

O único candidato com 0% das intenções de votos foi o Douglas Carvalho, do PSOL.

Veja a evolução completa

Roberto Naves (PP) – 38,4% (tinha 17% na primeira e 30,7% na segunda)

Antônio Gomide (PT) – 26,7% (tinha 41,9% na primeira e 28,9% na segunda)

Márcio (MDB) – 6% (tinha 1,7% na primeira e 6% na segunda)

Valeriano (PSL) – 4% (tinha 2,7% na primeira e 5% na segunda)

José de Lima (Patriota) – 1,5% (tinha 3% na primeira, 2,5% na segunda)

João Gomes (PSDB) – 1% (tinha 3,2% na primeira e 1,7% na segunda),

Delegado Federal Humberto (PSD) – 0,5% (tinha 1,7% na primeira e 1,2 % na segunda)

Josmar da Mouragás (PRTB) – 0,5% (tinha 1% na primeira e 0,5% na segunda)

Douglas (PSOL) – 0% (tinha 1% na primeira e 0,5% na segunda)

Brancos/nulos – 7,5% (eram 9,7% na primeira e 8% na segunda)

Não sabem/não responderam – 13,7% (eram 17,5% na primeira e 15% na segunda)