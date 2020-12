Um jovem de 22 anos foi detido nesta quinta-feira (03) após tentar sacar uma alta quantia em dinheiro no Banco do Brasil, na Avenida Brasil, em Anápolis.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foram acionadas pelo gerente da agência, que percebeu a ação suspeita e decidiu pedir apoio das autoridades policiais.

No local, o rapaz foi abordado e confessou que queria pegar R$ 4.988,73. O valor era advindo de um golpe que aplicou pelo WhatsApp e que deixou no prejuízo uma senhora que mora no estado de Roraima.

A guarnição também se deslocou até o endereço do suspeito e encontraram no quarto dele uma maquininha de cartão, que era usada para aplicar outros golpes no site da OLX.

Uma rápida busca no sistema ainda constatou que o jovem tinha um mandado de prisão em aberto por roubo desde o último mês de julho.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e também deverá responder criminalmente por estelionato.