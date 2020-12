O autor do atropelamento que tirou a vida do estudante Dielinton Haryell Silva Roque, de 16 anos, foi localizado pelos familiares da vítima no final da manhã deste domingo (20).

O Portal 6 apurou que o motorista mora no Residencial Morumbi, mesmo bairro na região Sudoeste de Anápolis onde ocorreu o acidente.

Acionada, a Polícia Militar (PM) fez a condução de Ascânio Dias da Cunha, de 79 anos, pois populares começaram a aparecer na porta da residência e havia o temor do idoso ser linchado.

Desde então, ele está prestando depoimento na Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), no Centro.

É possível adiantar que Ascânio confessou ter sido o autor do atropelamento e alegou que tinha a intenção de se apresentar espontaneamente às autoridades na segunda-feira (21).

Ele também disse que não fez isso antes ‘devido ao abalo emocional’ que teve logo após o acidente.

Vale lembrar que Ascânio dirigia um Ford Corcel em alta velocidade e fez uma conversão irregular com o veículo na Avenida Pedro Ludovico antes de atingir em cheio o estudante.

O idoso também fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro. A vítima não resistiu aos diversos traumas e ferimentos no corpo e morreu no local.