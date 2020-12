Mega estrutura, equipamentos novos e portas abertas 24h. Essas são as principais características da Bluefit, a nova academia que será inaugurada em Anápolis no início de 2021.

Localizada no bairro Jundiaí, região nobre e Central da cidade, a unidade, que terá 1.300 m², também será totalmente climatizada, acessível e oferecerá aos clientes estacionamento gratuito.

“Academias amplas, completas, com equipamentos novos de última geração e a aposta em diversidade de modalidades é uma padrão Bluefit. Isso não é exclusivo das grandes cidades. Levamos para o interior também. Sempre com a mesma qualidade e atenção aos detalhes”, explica Gustavo Madeira, master franqueado e CEO da Bluefit no Centro-Oeste.

“A escolha por Anápolis foi baseada em números. Entendemos o grande potencial da cidade, vimos a falta de uma academia completa, com ótimo custo benefício e 24h. Estudamos muito sobre a cidade, escolhemos com estratégia e estamos bem otimistas”, acrescenta.

1 de 15 - + 1. (Foto: Divulgação) 2. (Foto: Divulgação) 3. (Foto: Divulgação) 4. (Foto: Divulgação) 5. (Foto: Divulgação) 6. (Foto: Divulgação) 7. (Foto: Divulgação) 8. (Foto: Divulgação) 9. (Foto: Divulgação) 10. (Foto: Divulgação) 11. (Foto: Divulgação) 12. (Foto: Divulgação) 13. (Foto: Divulgação) 14. (Foto: Divulgação) 15.

Modalidades

Ao todo, a Bluefit contará com as seguintes modalidades: musculação, danças (zumba e fitdance), ginásticas (BodyBalance, BodyPump, BodyStep e PowerJump) e lutas (muai tay, jiu jitsu, boxe e B-fight).

As ginásticas, em especial, são todas assinadas pela LesMills, por isso, possuem um padrão elevado e garantem bons resultados.

Já a luta B-fight é uma modalidade exclusiva da Bluefit, que foi desenvolvida depois do início da pandemia do novo coronavírus.

A academia terá ainda dois estilos de aulas de bike, também assinadas pela LesMills: a RPM e a SPRINT. Além disso, o espaço contará com um ambiente batizado de B-Cross, com equipamentos de Crossfit e funcional.

Promoção

Os interessados em treinar na Bluefit podem procurar o stand de pré-matrícula, que está localizado no mesmo endereço em que a academia funcionará: Avenida Pinheiro Chagas, nº 584, Jundiaí.

Aqueles que realizarem essa pré-matrícula até o dia 31 de dezembro pagarão um valor promocional. Após 1º de janeiro, o preço será alterado.

Mais informações estão no Instagram da @bluefitgoias.