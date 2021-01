A Prefeitura de Anápolis divulgou nesta terça-feira (26) o protocolo de vacinação contra Covid-19 para as 4,1 mil doses da AstraZeneca/Oxford.

Segundo a Admnistração Municipal, os contemplados nesta fase são os profissionais de saúde que atuam em hospitais públicos e privados, além de clínicas especializadas.

O levantamento dos beneficiários já foi realizado e as doses serão encaminhadas às unidades diariamente, sob a responsabilidade de cada instituição que fará uma prestação de contas diária de todas as doses aplicadas.

O procedimento de vacinação também será sempre acompanhado por um representante da Gerência de Imunização do município.

Confira a lista de prioridade:

– Trabalhadores de unidades de saúde público e privados com atendimento exclusivo Covid-19;

– Trabalhadores de unidades hospitalares de saúde público e privado não exclusivos Covid-19;

– Trabalhadores de Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e Serviço Móvel de Urgência (SAMU);

– Trabalhadores de unidades básicas de saúde seguindo critério de risco (acima de 60 anos e, posteriormente, funcionários com fatores de risco definidos pelo Ministério da Saúde, a depender de disponibilidade de doses);

– Profissionais de saúde das unidades com maior risco de contaminação (laboratórios e clínicas que realizam exames específicos para Covid-19).

Para a evitar a “fura fila”, todo mundo que se imunizar precisará fornecer o CPF que será enviado para monitorando no Ministério Público de Goiás (MP).