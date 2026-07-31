Coletor de lixo é baleado a caminho de casa após sair do trabalho, em Anápolis

Suspeito seria motorista de carro, que após disparo, teria voltado ao local e questionado a vítima "Passou em cima de alguma coisa aí, Zé?”

Vítima foi atingida na perna enquanto voltada para casa. (Foto: Reprodução)

Um coletor de lixo foi baleado na madrugada desta sexta-feira (31), enquanto seguia para casa após deixar o trabalho, em Anápolis.

O caso aconteceu nas proximidades de um supermercado localizado na Avenida São Paulo, no bairro São João. A vítima foi atingida na perna esquerda e precisou ser encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Jussara.

Conforme informações apuradas, o homem caminhava em direção à residência quando foi surpreendido por um ocupante de um Volkswagen Golf prata. O suspeito, descrito como um homem barbado e de óculos, estaria acompanhado de uma mulher loira no momento do crime.

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Após efetuar o disparo, o motorista teria retornado ao local e questionado a vítima com a frase: “Passou em cima de alguma coisa aí, Zé?”, antes de deixar a região.

Funcionários da empresa de coleta de lixo que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e acionaram um supervisor, que realizou o transporte do trabalhador até a unidade de saúde.

Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida, e ninguém havia sido preso. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes de Anápolis.

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