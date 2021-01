Um adolescente de 17 anos teve de ser apreendido na noite desta quarta-feira (27) após tentar fugir da Polícia Militar, no Residencial Copacabana, região Sudoeste de Anápolis.

A equipe estava realizando um patrulhamento de rotina quando viram que o garoto começou a correr assim que viu a viatura se aproximando.

Ele entrou em uma residência que estava com portão aberto e ainda se sentou na sofá para disfarçar a fuga. No entanto, acabou confessando que estava com uma sacola cheia de porções de maconha.

As drogas haviam sido descartadas logo na entrada da casa, em uma lixeira, e duas mulheres que estavam no imóvel até se assustaram com a presença repentina do adolescente e dos policias.

Antes de ser levado à Central de Flagrantes, o pai do garoto apareceu e ficou transtornado ao perceber que o filho teria que ser levado para prestar esclarecimentos por condutas ilícitas.

Ainda na frente dos policiais, o genitor deu vários tapas no rosto do adolescente e precisou ser contido.

O garoto deverá responder por ato infracional análoga ao tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.