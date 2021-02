Goiás é um dos estados que decidiu revogar o ponto facultativo do Carnaval para evitar as aglomerações de um feriado prolongado e, assim, prevenir a disseminação da Covid-19.

No entanto, muitos estabelecimentos de Anápolis ainda farão uma pausa e funcionarão apenas em horários especiais na próxima semana.

Na segunda (15), por exemplo, é celebrado o Dia do Comerciário. Por isso, o acordo feito entre os sindicatos da categoria é que as lojas não abrirão. Na terça (16), ficará a critério de cada proprietário do segmento seguir as orientações do município.

Os shoppings, que são o maior ponto de encontro de amigos e passeios familiares, também terão horários especiais.

No município, as repartições públicas estarão de folga apenas na terça-feira (16), com exceção dos funcionários da saúde que obedecem a regime de escala e prestam serviços de emergência.

Já no Estado, como o feriado foi suspenso através da aprovação de Projeto de Lei, serviços como Vapt Vupt funcionarão todos os dias.

Segunda-feira (15)

Bancos – Todos fechados. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Funciona Normalmente

Disk 156 – Funciona Normalmente

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas fechadas e Praça de Alimentação aberta das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas fechadas e Praça de Alimentação aberta das 11h às 22h

Comércio – Não funciona

Carrefour – Aberto das 08h às 22h

Terça-feira (16)

Bancos – Todos fechados. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Fechado

Disk 156 – Fechado

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h

Carrefour – Aberto das 08h às 22h

Quarta-feira (17)

Bancos – Abertos a partir de 12h

Rápido – Funciona normalmente

Disk 156 – Funciona normalmente

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas abertas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h

Carrefour – Aberto das 08h às 22h