Antes de enviar um produto ou documento importante, é necessário ter certeza que tudo vai chegar intacto e com a maior agilidade possível. E foi para isso que nasceu a DHL.

A empresa já é conhecida mundialmente pela rapidez, credibilidade e principalmente por enviar pacotes para os mais diversos países cobrando preços mais acessíveis.

Em Anápolis, a representante da DHL é a Blue Money Correspondente Financeira, que também atua com valores ainda mais especiais para aqueles que trabalham com vendas e utilizam plataformas como Mercado Livre e OLX.

Nacionalmente, os custos são semelhantes aos da concorrência. No entanto, as entregas são feitas com um tempo menor.

Já internacionalmente, além da rapidez, os investimentos são bem menores. Para os Estados Unidos, por exemplo, documentos com até 500g custam apenas R$ 130 para serem mandados, enquanto caixas de até 1 Kg têm o valor aproximado de R$ 170.

A melhor parte é que os clientes não precisam se preocupar em ficar se deslocando pela cidade com pacotes ou documentações. Toda a coleta é feita no conforto do lar.

Para saber mais, basta entrar em contato com a Blue Money através do WhatsApp (062) 99431-5432 ou pelo @bluemoneycorrespondente.