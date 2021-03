Em funcionamento desde às 19h de sexta-feira (05), o último decreto municipal, que colocou Anápolis em estado de lockdown, já conheceu o primeiro desafiante das normas.

Isso porque neste sábado (06), enquanto patrulhava pelas ruas do bairro Calixtolândia, uma viatura da Polícia Militar (PM) se deparou com um bar aberto em pleno funcionamento no setor.

Como se não bastasse a infração de abertura do estabelecimento em meio às normas restritivas, o local ainda contava com aglomeração de clientes na porta.

Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o proprietário do bar, pelo crime de infração de medida sanitária preventiva.

Além disso, ele só foi liberado depois de assinar um termo de comparecimento à audiência judicial para responder pelo caso.