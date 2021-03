O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta terça-feira (23) a lista dos 3 mil classificados na terceira edição do programa CNH Social. Os selecionados têm até 15 dias para efetuar a matrícula online e até 30 dias para entregar a documentação em um dos postos de atendimento presencial, garantindo a vaga. O descumprimento do prazo gera a desclassificação.

Os selecionados têm de efetuar a matrícula no site www.detran.go.gov.br e imprimir o comprovante de matrícula. Ele deve ser entregue com toda a documentação exigida em uma das unidades do Detran-GO, Ciretrans ou Vapt Vupt. Durante o atendimento presencial, será aberto o Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), que é o início do processo.

De acordo com a coordenadora do programa, Ednalva Garcia, os inscritos devem ficar atentos aos prazos para evitar desclassificação. “A maioria das unidades atende com horário marcado. Por isso, o interessado deve agendar o atendimento presencial o quanto antes”, pontua a coordenadora.

Os inscritos devem acessar o site do Detran-GO, clicar na aba “CNH Social” e conferir a lista dos classificados. Quem tiver com o nome da lista, deve clicar em matrícula e preencher corretamente todos os campos solicitados. As vagas remanescentes comporão a lista de segunda chamada que deve ser publicada no dia 30 de abril.