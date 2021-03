O último domingo (28) foi de muito susto para um homem de 45 anos, que mora em Samut Prakan, uma província da Tailândia.

De acordo com o jornal Daily Mail, ele entrou no banheiro de casa para fazer as necessidades fisiológicas e já estava sentado no vaso sanitário quando sentiu uma ‘cutucada’ nas partes íntimas.

O tailandês se levantou de imediato para ver o que poderia ser e flagrou uma grande cobra píton, que estava saindo pelo encanamento.

O Corpo de Bombeiros local precisou ser acionado para realizar a captura do réptil e toda a cena foi registrada pela câmera de um celular.

A equipe teve que agir com cautela e muita agilidade para resgatar a píton antes que recuasse novamente e se tornasse uma ameaça para os moradores da residência.

“Isso poderia ter sido muito pior, pois as pítons são agressivas e mordem as pessoas. Já aconteceu antes. Também tivemos que ter cuidado para não perder a cobra, pois o residente não a queria morando em sua tubulação”, afirmou um dos bombeiros envolvidos na captura.

Depois do resgate, o animal silvestre passou por uma avaliação veterinária e foi levado de volta para a natureza, bem longe da civilização.