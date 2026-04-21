Motorista morre após colisão entre caminhões na BR-153, em Morrinhos

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover vítima das ferragens

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista morre após colisão entre caminhões na BR-153, em Morrinhos
Veículo ficou destruído após colisão na BR-153. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta na madrugada desta terça-feira (21), na BR-153, na zona rural de Morrinhos, no Sul de Goiás.

A colisão aconteceu por volta das 03h30, nas proximidades de um posto de combustíveis da região.

Com o impacto, um dos motoristas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele foi identificado como Júlio da Silva Pereira.

Leia também

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate, já que a vítima havia ficado presa às ferragens. O outro envolvido recusou atendimento médico após o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência, assim como órgãos responsáveis pela perícia e remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.