Motorista morre após colisão entre caminhões na BR-153, em Morrinhos
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover vítima das ferragens
Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta na madrugada desta terça-feira (21), na BR-153, na zona rural de Morrinhos, no Sul de Goiás.
A colisão aconteceu por volta das 03h30, nas proximidades de um posto de combustíveis da região.
Com o impacto, um dos motoristas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele foi identificado como Júlio da Silva Pereira.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate, já que a vítima havia ficado presa às ferragens. O outro envolvido recusou atendimento médico após o acidente.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência, assim como órgãos responsáveis pela perícia e remoção do corpo.
As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.
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