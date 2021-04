Já está no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis o corpo encontrado em uma mata nesta quinta-feira (1º).

Ele foi retirado do local pela Polícia Científica no início da noite na entrada no Arco Verde, bairro da região Sudeste da cidade.

Tudo que os técnicos do órgão sabem até o momento é que se trata de um corpo do sexo masculino – em estado avançado de decomposição.

Não há indícios nem sinais aparentes de violência e somente o exame cadavérico poderá apontar a causa da morte e abrir caminho para identificação do homem.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), como de praxe, acompanha os desdobramentos do caso.