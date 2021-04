Após ser cancelado, marido de Ivete Sangalo publica vídeo com pedido de desculpas

Marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady pediu desculpas após sugerir que a família estaria ‘imune’ à Covid-19 por ter contraído a doença.

O comentário foi feito durante live com a participação da atriz Regina Casé no último dia 7 e resultado no cancelamento virtual dele pelos internautas.

Em vídeo publicado neste sábado (10), Daniel afirmou que usou a expressão “meio vacinado” para se referir à possível janela imunológica após a contaminação, que não torna a pessoa imune à infecção por outras variantes do vírus, por exemplo.

“Não quis dizer que quem teve Covid não pode ter de novo”, disse.

Daniel Cady ainda falou sobre o fato de ter responsabilizado, durante a live, a cozinheira da família por transmitir a doença.

“Eu não posso realmente afirmar que foi ela”. Segundo ele, a profissional está abalada por ter sido agredida verbalmente após a repercussão do caso.