Novas doses chegam a Anápolis e Prefeitura reduz a idade para se vacinar contra a Covid-19

O Governo do Estado enviou nesta quinta-feira (15) oito mil novas doses de vacinas contra a Covid-19 para Anápolis. Com isso, após separar a parte destinada para profissionais de saúde (30%) e segurança pública (5%), Prefeitura reduziu a idade para se imunizar no município.

Segundo a Administração Municipal, a partir desta sexta-feira (16) idosos com 61 anos ou mais que já estão cadastrados podem procurar, entre 11h30 e 16h, os seguintes pontos:

UBS Santa Maria de Nazareth,

UBS JK

UBS Anexo Itamaraty

Banco de Leite

CMTT Ginásio Internacional Newton de Faria

Ginásio da UniEVANGÉLICA.

A Prefeitura justificou que este horário é excepcional devido as doses terem chegado tarde, mas que no sábado o início da vacinação volta a ser a partir das 08h até às 16h. Os postos de vacinação seguem os mesmos.

Vale lembrar que pessoa que teve a doença deve aguardar no mínimo 30 dias para receber a vacina e pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou de hemodiálise, precisam ter autorização médica para tomar a dose.