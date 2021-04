Bandidos invadem loja em bairro nobre de Anápolis e deixam destruição e prejuízo para comerciante

Uma movimentação atípica de viaturas da Polícia Militar foi registrada na manhã desta terça-feira (27) no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis.

É que um comerciante, do ramo de alimentos, precisou acionar a corporação depois de perceber que foi alvo de uma ação criminosa.

Durante a madrugada, bandidos conseguiram invadir o estabelecimento dele, através de um enorme buraco feito em uma parede de escritório.

Foi levado do local um notebook de alto valor, mas não havia no ambiente câmeras de segurança que pudessem registrar o momento do delito.

O comerciante não soube apontar nenhum possível suspeito e, por isso, foi orientado pelos militares sobre o que precisa fazer para dar andamento com a denúncia. O caso foi registrado como furto.