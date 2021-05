Este novo paisagismo está se espalhando por Anápolis e deixando a cidade mais bonita

Quem passar pelas rotatórias do Anápolis City, Recanto do Sol, trevo da Havan e do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e canteiro central do Summerville, por exemplo, vai perceber que Anápolis está ganhando um paisagismo diferente e ficando com um charme todo especial.

Milhares de plantas, como cinerária, periquito roxo, pentas vermelhas e rosas, camomila e cravos, estão sendo plantadas em diversos pontos da cidade e deixando ela mais bonita. O plantio é feito de forma a ter sustentabilidade, já que são separadas as que possuem maior adaptação ao sol ou à sombra.

O secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Mauro Douglas Ribeiro, explica que junto a isso, são reutilizados, mensalmente, mais de 2 toneladas de materiais descartados pela própria população, como madeira, telhas e pedras para compor a ornamentação.

“Esse é um trabalho contínuo e está dando um resultado muito interessante. Em alguns pontos, como no Summerville, a própria população está ajudando a cuidar dos canteiros e, em outros pontos, a satisfação de quem passa de carro e observa o trabalho é imediata”, explica.