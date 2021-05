Escondeu picanha na cueca e não conseguiu fugir de supermercado em Anápolis

Uma viatura da Polícia Militar (PM) precisou se dirigir até um supermercado do bairro Jardim Gonçalves na tarde de sábado (15), em Anápolis.

Isso porque um jovem segurança do estabelecimento flagrou um homem, de 40 anos, tentando sair do local com uma picanha escondida dentro das calças.

Depois do achado, o vigilante levou o suspeito até uma sala reservada e lá encontrou a mercadoria escondida.

O alimento, que tinha cerca de 1,2 kg, estava avaliado em mais de R$ 100.

Com a situação toda revelada, o trabalho dos policiais militares acabou ficando fácil.

Restou a eles apenas encaminhar o infrator até a Delegacia-Central, onde foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de furto.