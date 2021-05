Moradores encontram corpo de jovem em córrego na região Leste de Anápolis

Moradores do Jardim Flor de Liz, bairro da região Leste de Anápolis, tiveram de acionar a Polícia Militar por volta das 16h desta quarta-feira (26) após encontrarem um corpo dentro de um córrego.

Quando os agentes chegaram no local, constataram que o cadáver estava às margens da água, de costas e com as calças no joelho.

Também foi possível perceber inicialmente que se trata de um jovem, com idade entre 15 e 30 anos, e que teria sofrido golpes na cabeça.

Por protocolo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para ir até o local para confirmar o óbito.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil também foi chamado e esteve lá para dar início às apurações sobre o caso.