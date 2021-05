Escolas de Anápolis vão receber recursos para garantir retorno seguro

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis anunciou que realizará novo repasse do Programa de Autonomia Financeira às Instituições Educacionais (Pafie). Mais de um milhão e novecentos mil reais serão distribuídos entre as 106 unidades de ensino e ao Centro Municipal de Apoio à Diversidade (Cemad).

O objetivo do recurso é adaptar as unidades de ensino para o retorno às aulas presenciais com segurança no próximo semestre. Para tanto, serão adquiridos equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais como tapetes sanitizantes, termômetros digitais, dispensers de álcool e sabão, além de lavatórios para higienização.

“Voltar às aulas presenciais de forma opcional para os pais é o nosso grande objetivo no momento. E preparar o ambiente escolar é necessário, trazendo mais segurança e conforto para os nossos estudantes. Garantir o futuro educacional das nossas crianças será sempre o foco”, destaca o prefeito Roberto Naves (PP).

“O repasse do Pafie é mais uma estratégia para recebermos com segurança os nossos estudantes. Com a aquisição de EPIs e materiais de segurança, as unidades de ensino estarão aptas para o retorno presencial e para continuar oferecendo um ensino público de qualidade”, ressalta a secretária Eerizania Lobo.

Para Edilene dos Santos, diretora do CMEI José Epaminondas Roriz, é motivo de muita alegria poder planejar um retorno seguro. “Estamos felizes com a perspectiva de voltarmos às aulas presenciais, tanto pela imunização dos profissionais da educação, quanto por esse novo repasse do Pafie, que vai nos permitir equipar a unidade para recebermos nossos estudantes”, diz a gestora.

Para receber o recurso, é necessário que cada unidade envie um Plano de Aplicação e, após análise e avaliação da Secretaria de Educação, é autorizada a transferência do valor, que deverá ser utilizado em até 30 dias. O cálculo para o repasse será feito de acordo com a quantidade de servidores e número de estudantes matriculados em cada unidade.