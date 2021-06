Até pitbull foi levado de casa arrombada em plena luz do dia na região Leste de Anápolis

O final da tarde de quarta-feira (02) foi de desespero para uma família do bairro Santo Antônio, na região Leste de Anápolis.

Isso porque a casa em que moram no setor foi arrombada e quem cometeu o crime não teve dó nem de um filhote da raça pitbull que estava no quintal.

Além do animal, uma caixa de som JBL e dinheiro em espécie também foram outros itens que as vítimas mais lamentam no roubo.

A Polícia Militar foi acionada, mas a guarnição nada pôde fazer a não ser aconselhá-los a registrar o caso em uma delegacia.