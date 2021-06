Cachorro leva para casa filhote de gatinho abandonado e vídeo emocionante viraliza

Chuva caindo, rua alagada e um cachorro ajudando um filhote de gatinho abandonado. Essa descrição é real e foi registrada em vídeo que viralizou nas redes sociais.

No registro, o cachorro parece estar chamando o gatinho para dentro de casa e até o ajuda a subir no degrau da porta.

Cada vez que o gatinho parava, o cachorro o encorajava a continuar a caminhada até a casa. De acordo com o CCTV, o caso ocorreu no Texas, nos Estados Unidos.

Todo esse amor envolvido chegou até o perfil Eu Amo Gatos no Instagram. “Os seres ditos humanos abandonam, enquanto os animais… ah, eles são puro amor”, destacou.

Nos comentários, muitos internautas ficaram emocionados. “Ele pegando o gatinho com a boca pra subir no batente da porta. Que coisa linda são os animais, temos muito o que aprender com eles”.

Assista: