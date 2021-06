Viúva de MC Kevin visita túmulo do cantor e ganha surpresa de Dia dos Namorados

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, 33, visitou o túmulo do cantor nesse Dia dos Namorados e fez uma homenagem ao ex-parceiro, morto após cair da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro em maio.

Em seu stories, no Instagram, a advogada postou um texto onde conversa com Kevin. “Nunca imaginei ter que vir aqui pra te falar o quanto eu te amo! feliz Dia dos Namorados. Esse ano eu só pude te presentear com flores. Mas um dia te encontro! Te amo meu menino”, escreveu Deolane.

A imagem traz o texto escrito e, ao fundo flores brancas depositadas sobre a lápide do cantor. Nos stories seguintes, Deolane postou ela escutando a música “Doutora 4”, que o funkeiro fez em sua homenagem.

Na sequência, Deolane publicou uma surpresa que MC Kevin havia deixado programada para celebrar o Dia dos Namorados. A advogada foi surpreendida por um carro de som e uma carta deixada pelo músico.

Emocionada, Deolane escreveu: “Você se foi, mas deixou suas marcas eternizadas em meu coração. Na eternidade casarei com você de novo”. Sobre a carta, ela escreveu que era exatamente aquilo que Kevin escrevia pra ela todos os dias.

“Fica com Deus, meu menino”, encerrou a advogada.

CASAMENTO DO CANTOR

Mentor de MC Kevin, 23, morto após cair da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, Angelo Canuto resolveu responder as declarações da viúva, a advogada Deolane Bezerra, 33, que o acusou de falar demais e de ter abandonado o músico.

A advogada diz que Kevin não queria falar mais com Canuto e que teria proibido o mentor de entrar em sua casa. Também não gostou de ouvir Canuto dizer que ela não era casada de verdade.

Em vídeos no Instagram, o mentor e coach de Kevin revelou que o artista não queria noivar com Deolane em cerimônia no México, duas semanas antes de morrer. Segundo ele, Kevin teria dito que ela estava o levando à loucura.

“Todos sabiam que vocês não eram casados. Era uma coisa superficial. Então, se você acha que isso é uma questão de união estável, você é advogada, você tem todo o direito de fazer”, começou ele, que apontou que a aliança perdida do casal deverá ir para inventário se encontrada.

Na versão de Canuto, no dia que Kevin noivaria, ele acabou ligando e revelando que não queria aquilo. “[Ele disse] ‘Eu não quero noivar, eu estou sendo forçado’. Ele estava desesperado: ‘não é isso que eu quero para mim, não é o momento, eu não estou legal, ela está forçando'”, comentou.

“Fiz uma mentoria bacana para ele, não disse para ele fugir. Ele estava desesperado”, completou. Angelo, que se diz muito amigo da mãe de Kevin, Valquíria, contou que pediu permissão a ela antes de publicar a sua versão e prits de conversas com Kevin.

Canuto finalizou o discurso com um recado para Deolane. “Uma mulher quando entra na vida de um homem é para mudar para melhor e não para levar o cara à loucura. O Kevin estava ficando maluco. Você sabe disso. Quantas vezes você o provocou? “, concluiu.