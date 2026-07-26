Adeus, arroz tradicional: 5 formas diferentes de preparar para sair do mesmo e deixar o almoço muito mais saboroso

Pequenas mudanças nos ingredientes e no preparo deixam o arroz muito mais saboroso e transformam qualquer refeição sem aumentar o trabalho na cozinha

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Gabi.delmondes/Receitas UP Delicia)

O arroz está presente na mesa dos brasileiros praticamente todos os dias.

No entanto, muita gente acaba preparando a receita sempre da mesma maneira. Como consequência, o acompanhamento pode ficar repetitivo ao longo da semana.

Felizmente, não é preciso recorrer a receitas complicadas para mudar esse cenário.

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Com alguns ingredientes simples e pequenas alterações no preparo, você transforma o arroz tradicional em pratos mais cremosos, aromáticos e cheios de sabor.

Cinco maneiras de reinventar o arroz tradicional

1. Arroz cremoso de alho-poró

Primeiramente, refogue o alho-poró fatiado na manteiga. Em seguida, acrescente o arroz e prepare normalmente.

Depois que o cozimento terminar, misture requeijão cremoso e queijo parmesão ralado. Assim, o prato ganha uma textura aveludada e um sabor digno de restaurante.

2. Arroz árabe com castanhas

Primeiro, caramelize cebolas em azeite e reserve uma parte. Depois, utilize o restante para refogar o arroz. Se desejar, adicione uma pitada de canela durante o preparo.

Por fim, finalize com castanhas-de-caju ou amêndoas tostadas e a cebola caramelizada. Dessa forma, o arroz ganha contraste entre o doce e o crocante.

3. Arroz à piamontese

Prepare o arroz normalmente. Enquanto isso, faça um molho com manteiga, creme de leite, queijo e champignon.

Em seguida, misture o arroz ainda quente ao creme. Assim, o queijo derrete completamente e deixa a receita muito mais cremosa. Além disso, essa versão combina perfeitamente com carnes grelhadas.

Outras opções para variar o cardápio

4. Arroz de ervas com limão-siciliano

Depois que o arroz estiver pronto, acrescente raspas de limão-siciliano, manteiga gelada, salsinha, cebolinha e hortelã picadas.

Em seguida, solte os grãos delicadamente com um garfo. Como resultado, você obtém um acompanhamento leve, aromático e ideal para peixes ou frutos do mar.

5. Arroz com cúrcuma e páprica

Durante o refogado inicial, adicione cúrcuma e páprica defumada. Depois, refogue o arroz por cerca de um minuto antes de colocar a água quente.

Dessa maneira, os grãos absorvem melhor os temperos e ficam com uma cor dourada muito mais bonita.

Além dessas receitas, vale investir em pequenas mudanças no preparo. Por exemplo, substitua a água por caldo caseiro de legumes ou de frango.

Da mesma forma, trocar o óleo por manteiga, azeite ou óleo de gergelim deixa o arroz ainda mais saboroso.

Por fim, variar os ingredientes é uma maneira simples de renovar o cardápio sem aumentar o trabalho na cozinha.

Assim, o arroz tradicional ganha novos sabores, acompanha diferentes pratos e deixa qualquer almoço muito mais especial.

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