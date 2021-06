Os esforços da Frente Parlamentar pela Retomada Econômica já estão dando resultado

Sabíamos dos desafios e do grau de compromisso com a população que iríamos assumir quando decidimos criar a Frente Parlamentar pela Retomada Econômica de Goiás. Nosso objetivo – meu e dos demais colegas deputados que assinaram pela abertura deste grupo de trabalho – sempre foi cumprir um ciclo de atuação: visitar os municípios, conversar com as lideranças populares e a população em geral, tomar conhecimento dos desafios para gerar emprego e renda e, enfim, buscar o diálogo com o Poder Executivo no intuito da busca de uma solução.

Nesta direção, tinha perfeita ciência de que qualquer falha em uma das etapas deste processo poderia comprometer a minha credibilidade junto ao povo de Goiás e minar a atuação desta importante ferramenta. Arregacei a mangas e fui ao trabalho definindo uma agenda prioritária de visitas e, depois, de peregrinação por secretarias e até encontros com o próprio governador Ronaldo Caiado, a fim de gerar respostas rápidas.

Agora é uma honra poder anunciar que, poucos meses depois do início deste trabalho com a Frente Parlamentar, já temos condições de prestar contas. Ou seja: já temos obras para entregar e ações concretas para anunciar como resposta às demandas elencadas.

Uma das primeiras visitas feitas pela Frente Parlamentar, Abadiânia receberá imediatamente a visita de máquinas e equipamentos para promover a retomada das obras da GO-474, que liga aquele município até a área do Lago Corumbá IV. O complexo turístico daquela região recebe a visita de goianos de diversas cidades, mas principalmente de Goiânia e Anápolis e era uma reivindicação do prefeito Zé Diniz e da população. Queremos incentivar o Turismo, facilitando a atração de mais investimentos beneficiando o município e seus moradores.

Outra importante obra de Infraestrutura que será materializada após o trabalho da nossa Frente Parlamentar é na cidade de Piracanjuba. Destinamos R$ 275 mil em emendas parlamentares para as obras também reivindicadas pela população e pelos produtores que usam a GO-147, a fim de melhorar aquela rodovia. Compromisso firmado e atendido. O dinheiro já está na conta e irá melhorar as condições de escoamento de produção rural e tráfego de condutores da região.

O trabalho ainda está começando. Mas sabemos que cada resultado deste é uma oportunidade para movimentar a economia e gerar emprego e renda para os trabalhadores destas regiões. Queremos e vamos fazer muito mais e os primeiros resultados são um sinal de que podemos fazer a diferença para melhor no Estado de Goiás.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras, excepcionalmente nesta quinta. Siga-o no Instagram.

