Adolescente esfaqueia idoso até a morte e chama a polícia para contar o motivo

Está chamando atenção nas redes sociais, ainda nesta sexta-feira (25), o caso de um adolescente de 16 anos que, no final da noite de quarta (23), ligou para a polícia para contar ter cometido um assassinato e que estava esperando a corporação em um posto de combustíveis.

O caso ocorreu em um bairro do município de Juiz de Fora (MG). Conforme o jornal Tribunal de Minas, o garoto estava em estado de choque e com as roupas e o rosto sujos de sangue quando as viaturas chegaram.

Com o endereço de onde o homicídio teria acontecido, os agentes foram até a casa e encontraram um idoso, de 68 anos, com marcas de esfaqueamento e já sem sinais vitais. A arma branca estava logo na entrada do imóvel, junto de uma poça de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. O cadáver foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Motivação

Durante uma conversa com os policiais, o adolescente contou que conhecia o idoso há aproximadamente três anos, sendo que moraram juntos por metade desse tempo, e teria sido vítima de abusos sexuais.

Depois, o menor contou ter ido para um abrigo e ficado sem contato com o senhor por cerca de 01 ano. Há uma semana, porém, alega ter fugido do local para se vingar.

Para isso, procurou o idoso na terça-feira (22), dizendo que não tinha onde dormir. Já na noite seguinte, quando o ato infracional aconteceu, o adolescente disse ter sido cercado ao contar que revelaria os abusos à polícia. Com isso, acabou desferindo os golpes de faca.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios local e acompanhado pelo Conselho Tutelar.