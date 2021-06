Clínica Popular da Saúde inicia “Julho do Câncer do Colo do Útero” em Anápolis

O câncer de colo de útero está ligado ao HPV, um vírus que pode ser transmitido sexualmente e, em raros casos, durante a gravidez ou parto.

E um dos exames que ajudam a detectar lesões precursoras desse tipo de câncer é o papanicolau, a famosa “prevenção”, que é um exame ginecológico que deve ser feito periodicamente por todas as mulheres com vida sexual ativa.

O exame de Papanicolau também pode diagnosticar outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e entre outras.

E para conscientizar as pacientes sobre a importância de estar em dia com as consultas e exames, a Clínica Popular está iniciando a campanha “Julho do Câncer do Colo do Útero”.

Durante todo o próximo mês, as mulheres poderão agendar consultas na especialidade de Ginecologia e fazer a coleta do papanicolau ou outros exames, como as ultrassonografias.

O objetivo é ofertar atendimentos que sejam ainda mais acessíveis, uma vez que os diagnósticos precoces são fundamentais para garantir a saúde e a qualidade de vida da mulher.

As interessadas só precisam fazer os agendamentos pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.

Na Clínica Popular da Saúde estão os melhores profissionais, que são extremamente capacitados e oferecem um tratamento acolhedor e de excelência.

As unidades da clínica ficam na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara, e na Avenida Minas Gerais, nº 251, no bairro Jundiaí.