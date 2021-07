Retratos de Anápolis – Juscelino Polonial

Com o saudosismo do aniversário de Anápolis escrevo hoje sobre um mestre cada vez mais combativo, comprometido e consciente do seu papel. Dedico essa coluna ao Professor Juscelino Polonial, poucos narraram com tamanha destreza das histórias e memórias do povo anapolino. No dia 31 do corrente mês, ele lança seu mais novo intitulado “Dois dedos de poesia” escrito em parceria com o advogado Pedro Salvador.

Polonial é graduado em Ciências Sociais pela AEE, com mestrado em História pela UFG e doutorado em Sociologia pela mesma universidade. Atualmente professor do IFG, é membro da Academia Anapolina de Letras e presidiu o Conselho Municipal de Educação. Ajudou a consolidar importantes entidades no município, além de ter formado gerações de educadores.

Fundou em 2016 o Grupo da Praça, que se dedicava incialmente a discutir política nos bancos das praças da cidade, rememorando uma arena grega. O grupo cresceu e se tornou a Associação Escola da Praça, hoje mais atuante na formação humana e social, ofertando cursos virtuais gratuitos para toda comunidade.

Seus livros, “Terra do Anhanguera: História de Goiás” e “Ensaio sobre a História de Anápolis” são verdadeiros relicários da memória e história do povo goiano e anapolino. Sendo adotados como referências fundamentais para teses de doutorado e dissertações de mestrado.

Certa feita, ministramos aula num daqueles eventos pré-concursos e algumas alunas se assustaram ao saber que aquele autor tão referenciado estava ali presente. Pertence ao panteão dos grandes valorizadores da cultura anapolina, com Haydee Jaime, João Luís de Oliveira e tantos outros. Por tudo isso, Juscelino Polonial é um retrato da cidade.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

