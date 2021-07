O meu melhor presente de aniversário!

Pesando 106Kg e hipertenso, fazendo uso de duas medicações, sem disposição para as atividades diárias, cansaço aos mínimos esforços, sono ruim, roupas apertadas, com dificuldade para me movimentar. Eu me encontrava assim dois meses atrás. Decidi mudar essa história tomando a atitude de mudar meus hábitos sem fazer alarde.

O que fiz e continuo fazendo? Essa resposta talvez interesse milhares de pessoas e por isso quis compartilhar, mostrando os benefícios do controle de peso, alimentação saudável, atividade física, inclusive aumento da imunidade, algo tão importante em tempos de pandemia.

E você leitor? Quais são seus hábitos de vida? Há 40 dias foi publicado um artigo científico na revista “Research in Sports Medicine”, relacionando atividade física com a gravidade e duração das patologias respiratórias com sintomas Covid-19, na população espanhola.

Faço questão de divulgar as principais informações: quem pratica mais de 150 min de atividade físcia moderada por SEMANA, tem uma chance 76% menor de hospitalização e problemas respiratórios com a Covid-19. Está com sobrepeso? 17 vezes maior sua chance de internação. É obeso? 20 vezes mais chance de internação.

Estamos há 18 meses do início da pandemia de Covid-19 e você continua com os mesmos hábitos?

Obesidade é um problema de saúde pública, e por sinal com o Estado omisso muitas vezes. Nossas crianças se alimentam mal, e estão obesas.

Nossos trabalhadores, se alimentam mal. Os preços dos alimentos estão exorbitantes. Alguns casos necessitam de medicações realmente. E daí? São inúmeras as dificuldades, mas quero aqui, como médico e cidadão, incentivar a todos a mudarem seus hábitos.

Precisamos de uma dieta diversificada e nutritiva. Obter calorias suficientes é importante, mas não é suficiente para uma vida saudável e produtiva. Comer apenas cereais e alimentos ricos em amido (arroz, mandioca, batata…) deixará você saciado, mas com deficiência de proteínas, gorduras essenciais e a ampla gama de micronutrientes de que nosso corpo precisa inclusive para fortalecer nossa imunidade.

Estabeleci como objetivo emagrecer e chegar aos 90 kg até o final dessa semana (data em que completarei mais um ano de vida, e também comemorarei mais um aniversário de nossa querida cidade de Anápolis). Como meta para alcançar meu objetivo, estou me exercitando diariamente, e me alimentando em menor quantidade, porém com maior qualidade.

Nesta sexta-feira (23), tenho a alegria de dizer que fui até a balança e pela primeira vez nos últimos anos, estou com menos de 90Kg. Uma vitória pessoal que pode servir de estímulo a tantos que necessitam. Pretendo seguir nesse objetivo, estabelecendo metas alcançáveis, melhorando minha qualidade de vida, com melhor sono e com disposição para viver.

Façam exercícios que lhes dão prazer, ao menos meia hora por dia, e tenham uma boa alimentação, se possível com acompanhamento profissional, e sem medicação. Cuidar da sua saúde e bem-estar também é se amar. Ser saudável é sua escolha!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.